Hochschultag der Arbeitgeber

Sinn der Sache ist es, dass man sich über die Angebote verschiedener Hochschulen informieren kann. Die Fachhochschule Südwestfalen ist dabei, die Fernuni und die Hochschule für Ökonomie und Management. Außerdem die International School of Management aus Dortmund und die University of Europe for Applied Sciences.





Auf der Internetseite des Märkischen Arbeitgeberverbandes kann man sich über Einzelheiten informieren und sich anmelden.





Internetseite: hochschultag-mav.de