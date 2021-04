Hochstraße ist Einbahnstraße

Dafür muss zwischen Konkordiastraße und dem Bergischen Ring teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten um 16 Uhr beginnen und bis Montag dauern. Der Verkehr wird vom Bergischen Ring in Richtung Konkordiastraße geleitet. Die ganze Strecke über gibt es eine Halteverbotszone. Die Hochstraße ist von der Konkordiastraße aus nicht zu erreichen. Ebenso kann aus der Viktoriastraße, der Kampstraße und der Goldbergstraße kommend nicht in die Hochstraße gefahren bzw. abgebogen werden. Für die Busse der Hagener Straßenbahn werden zwei Ersatzhaltestellen in der Bergstraße eingerichtet.