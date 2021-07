Hochwasserhilfe-Laden

Nach dem Hochwasser in Hagen kam relativ schnell und relativ viele Anrufe bei uns an, die sich für Spendenaktionen stark machten. Die einen wollten einfach so spenden andere haben schon konkrete Ideen für Spendenaktionen. Eine Aktion formt sich gerade in Hohenlimburg: Der "Hochwasserhilfe-Laden".