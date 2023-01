Hochwasserlage beruhigt sich

In Priorei ist die Osemundstraße gesperrt. In Eckesey wurde ein Firmengelände überflutet. In der Nahmer musste die Feuerwehr mit Deichsperren aushelfen. Darüber hinaus hat es mehrere Einsätze wegen vollgelaufener Keller gegeben.





Die letzte Lagebesprechung der Feuerwehr um etwa 1 Uhr hat ergeben: Das Gröbste ist durch, allerdings laufen genannte Einsätze natürlich noch. Danach geht es um die Bestandsaufnahme und Schadensbilder.