Hohenlimburg: 0 Neuinfektionen

Hohenlimburg meldet mit den aktuellen Tageszahlen null Neuinfizierte Einwohner – und auch einen Inzidenzwert von null. Aber auch in Eilpe, Haspe und Hagen-Nord sieht die Infektionslage aktuell gut aus: Sie schwankt in den Stadtteilen zwischen 2 und 4. In der gesamten Stadt haben wir heute insgesamt 47 Infektionsfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 9,0.