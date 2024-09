Hohenlimburg: DM im Kanuslalom

In Hohenlimburg nutzt der Kanu-Club das lange Wochenende nächste Woche für die Deutschen Meisterschaften im Kanu-Slalom. Zu den Veranstaltungen an der Wildwasserstrecke kommen üblicherweise sehr viele Zuschauer.





45 Vereine aus der ganzen Republik reisen an, um ab kommenden Donnerstag Kanuslalom für Jugend, Junioren und in der Leistungsklasse zu fahren. Für den Kanu-Club Hohenlimburg ist es die erste Deutsche Meisterschaft seit 5 Jahren - die eigentlich vorgesehene letzte ist Corona zum Opfer gefallen. 350 Sportler kommen; die übernachten in den Beherbergungsbetrieben der Stadt - oder zelten einfach auf der Lennewiese.

© Ralf Schaepe