Hohensyburg: Feuer im Steilhang

In dem Waldgebiet brannten rund 100 m² Unterholz. Problematisch machte den Löscheinsatz, dass sich die Brandstelle an einem Steilhang befand, der schwer zugänglich und schwer mit Wasser zu versorgen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund wurden mit speziellem Waldbrandequipment und Löschrucksäcken ausgestattet und konnten das Feuer soweit unter Kontrolle bringen, bis eine Schlauchleitung in den Wald verlegt war. Dafür musste eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung verlegt werden. Auf Grund der Hanglage konnten die Löscharbeiten nur mit einer Seilsicherung durchgeführt werden. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist bislang unklar.

Die Einsatzkräfte wurden mit Seilen abgesichert. © Alex Talash