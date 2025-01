Holzeinschlag in Oege

Der Netzbetreiber Amprion beginnt in diesen Tagen mit dem Holzeinschlag für den Bau der 380 KV-Leitungen nach Rheinland-Pfalz. Die Abholzungsarbeiten starten in Oege. Sie sollen bis Ende Februar erledigt sein, dann folgt der Wegebau, damit die Bauteile an Ort und Stelle gebracht werden können.