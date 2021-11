Holzernte im Hasper Stadtwald

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen hat Maschinen und Leute mit Motorsägen zur Holzernte in den Wald geschickt. Die Arbeiten erstrecken sich vom Heiler Weg in Richtung "Café Halle". Die Sperrungen sind aus Sicherheitsgründen. Vereinzelt, so der WBH, werden Alternativrouten zur Verfügung gestellt. Die Holzernte dauert zwischen vier und sechs Wochen. Der WBH bittet um Verständnis und versucht die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.