Homecoming-Reihe

Was treibt die Menschen raus aus Hagen? Warum kommen sie zurück? Vor allem die Rückkehrer-Geschichten interessieren uns in unserer Homecoming-Reihe. Im neuen Radio Hagen-Podcast machen zwei Kollegen den Anfang. Felix Tusche war eine Zeit lang in Kiel, Moritz Friedenberg in Paderborn. Beide sind zurück in der Stadt.