Hotel Dresel ist zurück

Große Erleichterung bei Chefin Janine Isken und ihrem Team. Endlich wieder Gäste - trotz noch einiger Baustellen.

Das Kernteam konnte gehalten werden, es fehlen aber - wie überall in der Gastronomie - durchaus Hände in der Küche und im Service! Bei Interesse freut sich Dresel über eine Bewerbung - beispielsweise per Email. infoAThotel-dreselPUNKTde