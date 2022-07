Hotline zur Unternehmensnachfolge

Es geht zum Beispiel um das WANN. Wann ist es an der Zeit für die Übergabe an Nachfolgerinnen und Nachfolger? Es geht aber auch um das WIE. Wie bekommt man den Übergang am besten hin. Die SIHK hat die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer solche Fragen und Planungen unterschätzen, sich erst darum kümmern, wenn eine Übergabe unabdingbar ist. Anrufen kann man am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr. Die Nummern der Hotline: 02331 390 284 (Dienstleistung und Handel) und 02331 390 291 (Industrie).