Hunderttausende bei heißer Street Parade in Zürich

Veröffentlicht: Samstag, 09.08.2025 19:10

Das Leben und die Liebe stehen im Zentrum der riesigen Straßen-Party in der Schweiz. Für die Gesundheit der Teilnehmer sorgen unter anderem große Sprinkleranlagen und Drogen-Checks.

Techno-Party bei über 30 Grad

Zürich (dpa) - Trotz großer Sommerhitze mit rund 33 Grad haben nach Angaben der Polizei Hunderttausende Menschen bei der Street Parade am Seeufer in Zürich gefeiert und getanzt. Entlang der Route der 29 Musik-Trucks wurden große Sprinkleranlagen aufgestellt, um die Menge etwas abzukühlen. Manche Gäste sprangen zum Temperaturausgleich in den Zürichsee.

Die diesjährige Street Parade fand unter dem Motto «Live Life, Love Life» («Liebe das Leben, lebe die Liebe») statt. Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992. Zur ersten Ausgabe kamen nur rund 1.000 Besucherinnen und Besucher.

Service für Drogenkonsumenten, Tattoo-Fans und Bienen

Auch dieses Jahr bot die Stadt Zürich einen Service an, bei dem Party-Teilnehmer Drogen vor dem Konsum testen lassen können. Bereits einen Tag vor der Parade warnte die Beratungsstelle vor mehreren Arten von extrem hoch dosierten Ecstasy-Pillen.

Während die Feier große Menschenmassen in die Stadt lockte, machten einige Zürcher Bienenstöcke Urlaub auf dem Land: Wegen der lauten und vibrierenden Musik siedelte ein Luxushotel seine Bienenvölker ins Zürcher Weinland um, wie das Medienportal «20 Minuten» berichtete. 

Für Partygäste, die dennoch Lust hatten, gestochen zu werden, bot das Hotel während der Street Parade einen Tätowier-Service an, wie das Portal «Blick» berichtete.

