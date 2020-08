i-Männchen starten Donnerstag

Eine größere Aktion, die wir auch begleiten, gibt es zum Beispiel an der Kipperschule. Darüber hinaus will die Polizei aber auch Autofahrer sensibilisieren. Mit Schildern, Geschwindigkeitskontrollen und Erklärungen wollen die Beamten die Straßen sicherer machen. Am Mittwoch geht die Schule im Allgemeinen wieder los, einen Tag später sind traditionell die Einschulungen der Kinder in den ersten Klassen.