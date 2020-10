Ich heiße Emil

Grade in den Wintermonaten ist der Schulweg durch die Dunkelheit am Morgen besondern gefährlich. Heute sind wir in der Grundschule Hestert gewesen. Die Erstklässler reden über das Thema Straßensicherheit auch im Unterricht. Deshalb freut sich die Klassenlehrerin Susanne Schwingel besonders über die Unterstützung durch unsere Aktion.