Es geht um die Umgestaltung des Hengsteybades und die Gärten am Hohenhof. Mit beidem will die Stadt Hagen im Rahmen der IGA punkten. Ausgezeichnet wurde auch das Virtuelle Museumsprojekt "Vom Kommen und gehen des Meeres", das Hagen zusammen mit dem Ennepe Ruhr Kreis ins Rennen für die Gartenschau schicken will.

Ein weiteres Projekt soll der Seepark Hengstey werden. Der erste Stern ist aber erst der erste Schritt. Fördermittel gibt es dann, wenn die einzelnen Projekte den dritten Stern erreichen.