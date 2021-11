Illegales Autorennen in Eilpe

Ein weißer Audi Kombi und ein BMW hatten sich ein Rennen von der Innenstadt in Richtung Eilper Denkmal geliefert. Nach einem Überholmanöver verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und krachte in vier Autos, die auf dem Seitenstreifen parkten. Dabei wurden zwei Männer auf der Rückbank verletzt. Der Fahrer ist bekannt; er hat keinen Führerschein, er und sein Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle. Beide dürften ebenfalls verletzt sein. Der BMW wurde vollständig zerstört. Die Eilper Straße musste am Sonntag Abend zeitweise gesperrt werden.





Der an dem Rennen beteiligte weiße Audi flüchtete ebenfalls - bislang konnte der Fahrer noch nicht ermittelt werden. Der Sachschaden liegt bei 65 000 Euro.





Die Polizei sucht Zeugen, der Unfall passierte Sonntag um 22:05 Uhr.