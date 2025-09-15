Im Herbst ist Apfelsammlung an der biologischen Station

Die Apfelbäume dürfen allerdings weder mit Pestiziden noch mit Kunstdünger behandelt worden sein. Die Ernteüberschüsse werden in die Apfelsaftaktion der Biologischen Station einfließen. Durch den regionalen Verkauf des Saftes werden Pflege und Erhalt von Hagener Streuobstwiesen unterstützt. Angenommen wird nicht nur gepflücktes, sondern auch frisches Fall- und Schüttelobst, sofern es reif, nicht angefault und sauber ist. Termin für die Sammlung ist am Samstag, dem 27.September in der Zeit von 9 bis 17 Uhr am Haus Busch in Helfe.