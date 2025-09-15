Navigation

Im Herbst ist Apfelsammlung an der biologischen Station

Ende des Monats gibt es an der Biologischen Station wieder eine Apfelsammlung. Wer sich daran beteiligt, unterstützt auch den Erhalt von Streuobstwiesen in Hagen. Alle Leute, die Obstbäume oder sogar Obstwiesen besitzen, können ihre Früchte vorbei bringen und gegen frisch gepressten Apfelsaft oder eine Vergütung tauschen. Das macht die Biologische Station von der Apfelmenge abhängig.

Die Apfelbäume dürfen allerdings weder mit Pestiziden noch mit Kunstdünger behandelt worden sein. Die Ernteüberschüsse werden in die Apfelsaftaktion der Biologischen Station einfließen. Durch den regionalen Verkauf des Saftes werden Pflege und Erhalt von Hagener Streuobstwiesen unterstützt. Angenommen wird nicht nur gepflücktes, sondern auch frisches Fall- und Schüttelobst, sofern es reif, nicht angefault und sauber ist. Termin für die Sammlung ist am Samstag, dem 27.September in der Zeit von 9 bis 17 Uhr am Haus Busch in Helfe.

