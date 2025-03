Über 90 Klagen wurden zur Krankenhausreform für Nordrhein-Westfalen eingereicht. Kliniken und Krankenhäuser sowie Gewerkschaften üben massive Kritik am Plan. Karl-Josef Laumann, langjähriger NRW-Gesundheitsminister hatte im Vorfeld den Krankenhausplan für NRW, der ab dem 1. April 2025 an den Start geht, vorgestellt. Kurz vor dem Start verteidigt der 67-Jährige das Vorhaben bei uns im Interview und wehrt sich gegen Kritikpunkte. "Eine Sache ist für mich grundlegend: Die Krankenhäuser sind für den kranken Menschen da. Nicht die kranken Menschen für den Erhalt der Krankenhäuser. Das muss jedem, der im Gesundheitssystem arbeitet, klar sein. Es geht um den kranken Menschen. Und dass wir natürlich das Personal dafür brauchen und dass die eine tolle Arbeit machen - ist doch alles unbenommen. Aber im Mittelpunkt steht der Patient und niemand anders", so Laumann im Gespräch mit unserem Landtagskorrespondenten José Narciandi. Das gesamte Interview hört ihr hier.

