Imfpstart in Hagen verhalten

In der Gastronomie würde man es wohl Soft Opening nennen. Das Impfzentrum in der Stadthalle hat seine Arbeit aufgenommen. Witterungsbedingt scheinen es einige nicht zu ihren Terminen geschafft zu haben. Die Devise ist hier: morgen zum gleichen Zeitpunkt kommen. Organisatorisch klappe alles gut, heißt es. Auch der Transport des Impfstoffes ist gut handlebar. Schon in der Apotheke wird er offenbar aufgezogen und in die Stadthalle gebracht. Geimpft werden zunächst die über 80-Jährigen, die nicht in Senioreneinrichtungen leben. Jüngere Leute komme später dran.