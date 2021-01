Impfaktion: Stand der Dinge

Nachdem Biontech Schwierigkeiten hatte, mit der Lieferung von Impfstoff nachzukommen, sind die Planungen für die Impfaktion in Holpern gekommen. Die KV brauchte einen Tag, um sich und die Lage zu sortieren, und macht nun folgende Angaben: Erstens, es bleibt dabei, dass ab dem 25ten Impftermine vergeben werden. Zweitens werde es aber Probleme geben. Die Menge an Impfstoff begrenzt die Zahl der möglichen Impftermine. Man habe 1000 Mitarbeiter zusätzlich an den Telefonen, aber, es stehe aktuell eben nur begrenzt Impfstoff zu Verfügung. Drittens: Die Impfzentren im Land starten am 8ten Februar mit ihrer Arbeit. In Hagen ist das die Stadthalle, aber ohne Termin braucht man dort gar nicht hinzufahren.

Infos zur Terminvergabe: www.116117.de . Telefonisch geht das unter 0800 11611702.