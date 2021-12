Impfangebote in Hagen

Eines der Angebote ist im Impfzentrum Stadthalle von Donnerstag an bis zum Sonntag. Dann gibt es das Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt, das ist täglich zwischen 12:00 und 18:00 Uhr geöffnet.





Außerdem gibt es das private Impfzentrum in der Rohrstraße in Halden; das hat in der Woche auch später am Abend auf und außerdem am Wochenende. Zudem kann man Termine buchen für eine weitere Impfaktion im Kirchenbergstadion am kommenden Sonntag.





Terminbuchung für alle außer Kirchenbergstadion: www.terminland.de/impfzentrum-hagen . Kirchenbergstadion: hagen-impft.de

Mehr Details:

https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101/PM_421056.html