Impfen für chronisch Kranke

Trotz des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes bleibt in Hagen bis Montag erstmal alles, wie es ist: Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr, Kontakbeschränkungen und geschlossene Geschäfte. Auch die Kitas bleiben im Notbetrieb. Seit gestern gibt es neue Quarantänemaßnahmen im Spiel- und Kinderhaus Hohenlimburg, in der Kita Gabriel und der Kita Yorckstraße. Die Kita Berliner Allee ist komplett geschlossen. Der Krisenstab wird am Montag entscheiden, wie es in Hagen weitergeht und wie das neue Gesetz umzusetzen ist.