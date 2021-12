Impfen im Drive-In

Zum Adventsimpfen lädt am Sonntag das Drive-In im Hohenlimburger Kirchenbergstadion ein. Von 8 bis 18 Uhr kann man sich dort seine Spritze direkt im Auto abholen. 1500 Dosen stehen bereit. 55 Helferinnen und Helfer und 12 Ärzte sind dort im Einsatz. Auch Apotheker verabreichen dort den Corona-Booster - es gibt nämlich in Hagen schon eine ganze Reihe von ihnen, die die entsprechende Schulung absolviert haben. Durch die erfolgreichen anderen Impfstellen wie Stadthalle oder Weihnachtsmarkt steht Hagen in Westfalen-Lippe schon auf Platz 1 bei der Zahl der Impfungen. Daß es so weitergeht, dazu wollen die Aktiven am Wochenende beitragen. Anmelden geht unter https://www.hagen-impft.de.