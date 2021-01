Impfen Thema bei Radio Hagen

Die Ärzte erklären zum Beispiel, was bei den Impfungen im Körper passiert, wie die Impfstoffe wirken und wie es sich mit Nebenwirkungen oder Spätfolgen verhält. Kinzius und Koch sind Leiter und stellvertretender Leiter des Hagener Impfzentrums.Sie haben bereits zahlreiche Menschen in Hagener Alten- und Pflegeheimen geimpft. Dr. Kinzius ist vielen Hagenerinnen und Hagenern durch seine Praxis bekannt, Dr. Koch war jahrelang Leiter der Kinderklinik im Allgemeinen Krankenhaus und ist auch jetzt noch für Kinder im Einsatz, zum Beispiel bei der Plattform Ernährung und Bewegung. Das Imfpzentrum in Hagen startet am 1. Februar, dann sind zunächst die Über-80-Jährigen an der Reihe.