Impfgerechtigkeit weltweit

Los geht es am Donnerstag, 18. März. Von 18 bis 19.30 Uhr geht es dann um die gerechte Verteilung des Impfstoffs auf der ganzen Welt und um die richtigen Lösungswege zur Überwindung der Pandemie. Diskutiert wird am Beispiel der Situation in Südafrika und Kolumbien. Als Expertinnen sind eine Theologin und Künstlerin dabei, auerßdem ein Schriftsteller und Pädagoge sowie ein Medizinethiker. Wer dabei sein will, kann einen Teilnahme-Link anfordern. Den Kontakt dazu gibt es hier:

02331/24110, claudia.eckhoff@allerwelthaus.org

Info: Die Veranstaltung hat keine eigene Homepage.