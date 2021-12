Impfrekorde in Hagen

Und nicht nur dort oder in der Hausarztpraxis kann man sich die Spritze abholen. Durchgehend, auch am Wochenende, hat zum Beispiel die WAK-Agentur in der Rohrstraße im Industriegebiet Lennetal geöffnet, dort kann man sich auch ohne Termin impfen lassen. Im Kirchenbergstadion findet am Sonntag ein Adentsimpfen statt - 1500 Dosen stehen dort zur Verfügung. Zum ersten Mal werden dann auch Apotheker mit impfen. Termine dafür gibts unter www.hagen-impft.de.