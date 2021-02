Impfstoff für Risikoberufe ist ab Mittwoch in Hagen verfügbar

Der Impfstoff ist da. Nun müssen sich die Unternehmen in den Prioritätsberufen beim Impfzentrum melden. Und zwar per Mail. Auf der Internetseite der Stadt Hagen (www.hagen.de/corona) steht eine Liste zum Download. Die ist wahlweise eine Exceltabelle oder eine PDF. In die Liste kommen die Namen der impfberechtigten Mitarbeiter. Diese Liste wird dann als Mail ans Impfzentrum gesendet.

Berechtigt sind zum Beispiel Beschäftigte in Pflege und Betreuung, medizinisches Personal und Rettungsdienste.

Mailadresse: impfzentrum@stadt-hagen.de