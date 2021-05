Impftermin in Altenhagen

Auch der zweite Vor-Ort-Impf-Tag ist erfolgreich zu Ende gegangen. Bereits am Mittwoch hatte die Stadt Menschen aus beengten Wohnverhältnissen, Obdachlose und Zuwanderer in Wehringhausen am Bodelschwinghplatz geimpft. Gestern gab es das Angebot in Altenhagen.

