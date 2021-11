Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt

Das Impfzelt steht vom 18 . November bis zum 23. Dezember auf der Elberfelder Straße, geimpft wird nachmittags und abends. Der Inzidenzwert in Hagen liegt aktuell bei 121 und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Allerdings werden auf den Intensivstationen der Hagener Krankenhäuser hauptsächlich ungeimpfte Menschen behandelt.

Es gibt immer wieder tragische Fälle, in denen junge Leute ungeipmft so schwer am Coronavirus erkranken, dass sie trotz bester Versorgung innerhalb weniger Wochen sterben, berichtet die Leiterin des Hagener Gesundheitsamtes. Anjali Scholten appeliert daher, sich impfen zu lassen. Im Impfzelt werden verschiedene Impfstoffe angeboten, es gibt Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.