Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt

Schon vor der regulären Öffnung um 14.30 Uhr hatte sich eine lange Schlange gebildet. Anfangs kam es zu Wartezeiten, die aber auf 30 Minuten reduziert werden konnten. Das Impfzelt steht auf der Elberfelfder Straße neben der Riesenrutsche, wer will, kann einfach so vorbei kommen. Es ist aber auch möglich, per Internet Termine zu buchen.





https://www.terminland.de/impfzentrum-hagen/