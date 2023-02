In der Düsseldorfer Innenstadt sollen bald 4,50 Euro pro Stunde fällig werden

Geht es nach dem Düsseldorfer Stadtrat soll das Parken in der Innenstadt bald 4,50 Euro pro Stunde kosten statt bisher 2,90 Euro. Das ist dann sogar etwas teurer als in anderen Großstädten wie Köln oder Frankfurt am Main. Hier werden in der Innenstadt 4 Euro pro Stunde fällig. Es geht aber auch in Deutschland noch teurer. In einem Parkhaus in Hamburg fallen laut dem Portal billiger-mietwagen.de 5 Euro, in München sogar bis zu 10 Euro pro Stunde an.

International geht es noch teurer

Richtig teuer wird es, wenn wir ins Ausland schauen. Einer der Spitzenreiter sind die Rialto Towers in Melbourne Australien. Hier werden pro Stunde 17 Australische Dollar fällig. Das sind umgerechnet 10,99 Euro. Damit im Gunerius Shopping Center in Oslo noch Geld zum Einkaufen übrig bleibt, sollte man sich beeilen. Hier kostet die Stunde umgerechnet 8,19 Euro. Noch teurer ist New York. Hier fallen umgerechnet bis zu 42 Euro für zwei Stunden parken an. Aber wer in New York mit dem Auto unterwegs ist, ist selbst schuld.

Autor: David Müller