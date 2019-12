In Hagen wird es weihnachtlich

Den Anfang machte die Bahnhofsmission mit dem traditionellen Adventssingen. Mit Musik und Gesang sollte in der Bahnhofshalle eine weihnachtliche Atmosphäre entstehen. Viele Reisende haben sich über die Aktion gefreut. Auch in Haspe wurde die Stimmung mit dem Schmücken des Hasper BürgerBaums weihnachtlich. Die Tanne ist auch in diesem Jahr eine Spende des Evangelischen Krankenhaus Haspe. Viele Hasper kamen zum Schmücken vorbei.

