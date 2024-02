Indien an der Volme

In diesem Jahr war Indien das große Thema beim Neujahrsempfang des Hagener Integrationsrates. Das liegt daran, das die Veranstaltung jedes Jahr von einem anderen Verein ausgerichtet wird, in diesem Fall von der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Und so gehörten zum Empfang auch indische Tänze im kulturellen Rahmenprogramm und Informationen über das Land und den Verein in Hagen.

© John Mathew