Infektionslage in Hagen

Die Fallzahlen gehen wieder nach oben. 54 Fälle von Coronainfektionen sind es im Moment in der Stadt. Davon sind 27 auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Alleine gestern sind 15 weitere Fälle dazu gekommen. Das Gesundheitsamt appelliert dringend an die Reiserückkehrer, das Angebot zu kostenlosen Schnelltests zu nutzen. Dabei geht es besonders um die Deltavariante; bei der steigt die Viruslast langsamer an. Deswegen liefern Antigenschnell-Tests am Anfang oft falsche Ergebnisse. Von daher empfiehlt das Gesundheitsamt, einen ersten Test direkt nach der Rückkehr zu machen, und einen zweiten sieben bis zehn Tage später. Unter www.hagen-testet.de gibt es eine Übersicht über die Schnellteststellen.