Info für Schüler

Die Chancen unger Menschen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern sich - trotz Corona-Krise. Das liegt daran, daß der demographische Wandel längst in unserer Region angekommen ist - es gibt mmer mehr Ältere, immer weniger Jüngere. Darum und um ganz konkrete Dinge geht es an diesem Tag: In welchen Branchen gibt es noch freie Lehrstellen, bei welxhen Betrieben kann ich mich bewerben? Von 9 bis 17 Uhr bekommt man dazu eine individuelle telefonische Beratung -

02331/390267