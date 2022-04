Info-Truck vom Märkischen Arbeitgeberverband

Hochmodern und digital. Das ist der Erste Eindruck, wenn man einen Fuß in den Truck setzt. Erste Station war die Rundturnhalle in Hohenlimburg. Schülerinnen und Schüler der Realschule Hohenlimburg sowie des Gymnasiums haben da die Gelegenheit wahrgenommen und sich über die Ausbildungsberufe der Metall- und Elektro-Industrie informiert. Später stand der Truck dann an der Krollmann Arena. Hier waren Schüler*Innen der Ernst-Eversbusch-Schule und der Realschule Halden an Bord und konnten mit Arbeitgebern sprechen, oder sich digitale Infos zu den Berufen holen. Der Märkische Arbeitgeberverband stellt den Schulen in seinem Verbandsgebiet den Info-Truck kostenlos zur Verfügung.