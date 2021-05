Infoabend Windenergie

Die Erneuerbaren werden ein Wirtschaftsfaktor. Wir wollen so verträglich wie möglich planen. Die drei leistungsstarken Anlagen sollen Investoren, aber auch Anlegern auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Es braucht nicht nur mehr, sondern auch neue Anlagen, bestehende kommen in die Jahre. Zu den Bedenken: vor allem in Sachen Artenschutz. Der Gutachter sieht den Rotmilan nicht in Gefahr. Die grobe Planung: es laufen noch Ausschreibungen...angepeilt ist: ein Baubeginn möglichst noch dieses Jahr.