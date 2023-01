Infos für Eltern angehender Grundschüler

Ist euer Kind zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 geboren, könnt ihr euch angesprochen fühlen. Die Infoveranstaltungen werden von den Grundschulen zusammen mit den Tageseinrichtungen der jeweiligen Umgebung gemacht. Ziel ist es, rechtzeitig über Fördermöglichkeiten für Kinder zu informieren und ihnen gegebenenfalls die Distanz zur Schule zu nehmen. Auch die Bedeutung der deutschen Sprache beim Schulbeginn und der Schuleingangsphase und Gesundheitsaspekte stehen auf dem Programm. Und: es können Fragen aller Art gestellt werden.





Hier findet ihr alle Infos zu den Veranstaltungen:





Die Informationsveranstaltungen finden wie folgt statt: Für die Goetheschule, die Grundschule Helfe und die Vinckeschule am Mittwoch, 15. Februar, um 18.30 Uhr in der Grundschule Helfe, Helfer Straße 76; für die Grundschule Emst am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Erlöserkirche Emst, Bergruthe 3; für die Grundschule Berchum-Garenfeld, die Heideschule, die Grundschule im Kley mit Teilstandort Reh sowie die Grundschule Wesselbach am Donnerstag, 2. März, um 18 Uhr in der Grundschule Berchum-Garenfeld, Auf dem Blumenkampe 3 (wichtiger Hinweis: es stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung); für die Erwin-Hegemann-Schule, die Funckeparkschule und die Meinolfschule am Donnerstag, 7. März, um 14 Uhr im Gemeindehaus Meinolfkirche, Boeler Straße 88a; für die Henry-van-de-Velde Grundschule am Mittwoch, 8. März, um 14.30 Uhr im Schulgebäude, Blücherstraße 22; für die Emil-Schumacher-Schule, die Janusz-Korczak-Schule und die Grundschule Kuhlerkamp am Dienstag, 14. März, um 18 Uhr in der Emil-Schumacher-Schule, Siemensstraße 10; für die Gebrüder-Grimm-Schule, die Hermann-Löns-Schule und die Overbergschule am Donnerstag, 16. März, um 17 Uhr in der Hermann-Löns-Schule, Overbergstraße 39; für die Karl-Ernst-Osthaus Schule am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr im Schulgebäude, Lützowstraße 121; für die Astrid-Lindgren-Schule mit Teilstandort Delsterner Straße und der Filiale Selbecker Straße 185 am Dienstag, 21. März, im 17 Uhr im Schulgebäude, Selbecker Straße 185; für die Grundschule Volmetal am Dienstag, 21. März, um 17 Uhr im Schulgebäude, Ribbertstraße 60; für die Goldbergschule mit Teilstandort Franzstraße am Mittwoch, 22. März, um 15 Uhr im Schulgebäude, Schulstraße 9-11; für die Friedrich-Harkort-Schule, die Grundschule Geweke mit Teilstandort Spielbrink, die Grundschule Hestert und die Kipperschule am Montag, 27. März, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Frankstraße 9; für die Grundschule Boloh am Mittwoch, 29. März, um 19.30 Uhr in Form einer Online-Veranstaltung sowie für die Freiherr-vom-Stein Schule mit Teilstandort Liebfrauen am Donnerstag, 27. April, um 16 Uhr im Schulgebäude, Lindenstraße 16a.