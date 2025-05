Infos über Kinderbetreuung

Es gibt Informationen darüber, was Kindertagespflege ist, was sie leistet, wie Kindertagespflegepersonen arbeiten und welche Herausforderungen bestehen. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, in angemieteten Räumen oder im Haushalt der Eltern. Außerdem können sich mehrere Leute zusammenschließen und mehr als fünf Kinder betreuen. In der Tagespflege werden die Kinder in ihrer Entwicklung begleitet, es gibt pädagogische Angebote. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen und die Welt zu erkunden. Im Rahmen der Aktionswoche gibt es überall in der Stadt Informationsveranstaltungen und viele Tage der offenen Tür.