Infos zu Studium

Morgen und in der nächsten Woche stehen verschiedene Termine auf dem Plan. Morgen zum Thema Betriebswirtschaftslehre, in der kommenden Woche gibt es dann Infos zur angewandten Informatik und Sozialen, außerdem Computervisualistik und Design und Energietechnik und Ressourcenoptimierung, Im Anschluss an die Videokonferenzen gibt es die Möglichkeit, mit den Experten persönliche Fragen zu klären oder einen individuellen Beratungstermin zu vereinbaren.

Eine Teilnahme ist mit PC, Tablet oder Smartphone bei stabiler Internetverbindung problemlos möglich. Alle Informationen für den Zugang zu den digitalen Workshops und die Einwahllinks gibt es auf der BiZ-Online-Homepage der Agentur für Arbeit Hagen unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hagen/greenroom/bizonline.