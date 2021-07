Infos zu unserer Mailadresse

Uns haben in der letzten Zeit mehrere Nachfragen erreicht, warum an uns adressierte E-Mails nicht ankommen. An dieser Stelle wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass unsere alte Mailadresse redaktion@107.7radiohagen.de nicht mehr aktiv ist. Einfach die 107.7 weglassen – dann erreicht ihr uns auch weiterhin. Unsere Frequenz bleibt natürlich so wie sie ist!

Unsere aktuelle Mailadresse: redaktion@radiohagen.de

© Pixabay.com