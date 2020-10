Infotage in Kitas

In diesen Tagen laden die Träger der Hagener Kindertagesstätten zu Infoveranstaltungen ein. Morgen (Freitag) finden die bei den Kitas des Caritasverbandes statt. Umsehen kann man sich in der Kita Sankt Engelbert am Remberg, Sankt Christophorus in der Hochstraße und Sankt Paula in der Voswinckelstraße.

