Ingo Freyer ist zurück in der BBL

Freyer hat in den letzten Jahren mehrfach seine Qualitäten im Abstiegskampf bewiesen. Er bewahrte die Baskets Oldenburg den den Mitteldeutschen BC vor dem Abstieg in die zweite Liga. Von 2007 bis 2016 war Info Freyer Chef-Coach von Phoenix Hagen und führte die Feuervögel in die Bundesliga. In Heidelberg trainiert er in Zukunft unter anderem Ex-Phoenix-Kapitän Marcel Keßen.