Ingo Hentschel gestorben

Seine Leidenschaft war der politische Disput. In den stürzte er sich voller Engagement; laut, impulsiv, dabei immer gut vorbereitet und sattelfest im Detail. Und er hatte auch Witz, was seinen teilweise scharfen Bemerkungen dann öfter mal die Spitze nahm. Ingo Hentschel war Sprecher der Linken in Hagen, und er war der Motor der Ratsgruppe und seiner Partei und wurde von ihr auch zum Bundestagskandidaten gewählt.





Er hat Bürokaufmann gelernt, und sich dann aber schnell auf die Malocherseite geschlagen. Auf dieser für ihn richtigen Seite hat er lange Jahre seine Ratsarbeit gemacht. Privat war Ingo Hentschel Hundeliebhaber und Oldtimerfreund. Im Sommer musste er wegen seiner Krankheit die politische Bühne verlassen, jetzt ist er mit 61 Jahren gestorben.