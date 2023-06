Injoy-Triathlon am Freibad

Die Routenführung rund um den See und das Bad sorgten für positive Reaktionen der Triathleten von auswärts; sie lobten die Atmosphäre am See, die Streckenführung durch eine ansprechende Landschaft und letztlich auch die professionelle Organisation.

© Ralf Schaepe © Ralf Schaepe

Ralf Zeiler, Chef des Tri-Teams Hagen sagt "Am Ende war es eine gelungene Sache - dafür bedanke ich mich vor allem bei den Helfern."

© Ralf Schaepe © Ralf Schaepe

Rund 120 Helfer waren nötig, um das Event im Bad durchführen zu können und die Strecken für Schwimmer, Radfahrer und Läufer abzusichern. Dazu kamen an die tausend Zuschauer über den Tag verteilt im Bad vorbei, um das Spektakel anzusehen.

Erstmals konnte man mit Blick auf Start-, Ziel und Wechselbereich den Triathlon auch von der Terrasse der Strandhausgastronomie im Bad verfolgen.