Innenstädte verändern sich

Mit dem „Zukunftsforum Innenstadt“ startet die Südwestfälische Industrie-und Handelskammer eine Veranstaltungsreihe. Dabei geht es um Ideen, Impulse und konkrete Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte. Das Forum ist dabei eine Plattform für den Austausch. Ziel ist es, alle Verantwortlichen beim Wandel ihrer Innenstädte hin zu multifunktionalen Räumen zu unterstützen. Das erste „Zukunftsforum Innenstadt“ findet in digitaler Form statt. Nach einem Impulsvortrag zur „Zukunft unserer Innenstädte“ folgen weitere Einblicke in Beispiele praxisnaher Umsetzungen aus dem SIHK-Bezirk. In der abschließenden Diskussion sollen die Themen der weiteren Veranstaltungsreihe gemeinsam entwickelt werden.





Infos unter www.SIHK.de/Innenstadt