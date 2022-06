Integration verbessern

Zunächst sind Eingewanderte aus der Europäischen Union, ihre Familienangehörigen und Flüchtlinge aus der Ukraine angesprochen. Das Case Management überprüft regelmäßig die bestehenden Strukturen und will so Lücken oder Fehler im Ablauf feststellen, denn die Mitarbeitenden erleben in ihrer Praxis direkt an den Schnittstellen, was gut läuft und wo es Optimierungsbedarf gibt, um die Verwaltungsabläufe, aber auch die Integrationsprozesse in der Stadt zu verbessern.





Ab kommenden Dienstag, 7. Juni, können Interessierte montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr unter Telefon 02331/207-5820 einen Beratungstermin im kommunalen Case-Management, Rathaus II, Berliner Platz 22, vereinbaren.