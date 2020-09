Interkulturelle Woche in Hagen

Um Zusammenwachsen, Zusammenleben, aber auch um Rechtsextremismus geht es in der interkulturellen Woche. Die beginnt bei uns in Hagen am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr im Kultopia. Der Oberbürgermeister wird sie eröffnen, und dann wird der offizielle ökumenische Gottesdienst aus München übertragen.

© Radio Hagen - Kultopia