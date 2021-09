Interkulturelle Woche startet

Heute Nachmittag wird in der Johanniskirche am Markt eine Ausstellung zu den Bränden im Flüchtlingslager Moria vor knapp einem Jahr eröffnet. Anschließend findet ein Politisches Nachgebet zum Thema der Ausstellung statt. In den nächsten Tagen gibt es dann verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, die den interkulturellen Austausch in unserer Stadt fördern sollen. Unter anderem Vorträge, Gesprächsrunden, aber auch eine Filmvorführung im Kino Babylon in der Pelmke. Weitere Infos und das Programm der interkulturellen Woche findet ihr hier.